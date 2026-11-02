A véspera do confronto entre Atlético de Madrid e o Bayern de Munique, válido pela Champions League, contou com elogios enfáticos do técnico Diego Simeone ao atacante Harry Kane. O comandante argentino destacou o momento decisivo vivido pelo centroavante inglês no futebol europeu.

“Parabéns [ao Kane] pela conquista da Bola de Ouro, que ele mereceu. Ele é um jogador incrível, sempre o admirei. Não tenho dúvidas sobre seu crescimento e desenvolvimento, que o levaram a jogar nos mais altos níveis sem jamais perder o faro de gol”, iniciou Simeone em entrevista coletiva.

“Ele é dedicado ao trabalho, sempre pronto para tirar o time da defesa quando necessário. Ele é um verdadeiro artilheiro, e o parabenizo por seu talento, pois ele aprimora o futebol e inspira jovens jogadores, deixando um legado de como alcançar um alto nível através do trabalho árduo”, complementou.

Como o técnico projeta a postura tática da equipe?

Além de reconhecer a qualidade técnica do atacante rival, Simeone analisou o desafio tático imposto pela equipe bávara no estádio Metropolitano. Em tom descontraído sobre o equilíbrio necessário diante de um rival de alto nível técnico, o treinador sintetizou a sua perspectiva estratégica.

“Gostaria de atacar durante 80 minutos, deixar que eles tivessem os últimos dez para nos atacar um pouco e marcar em um daqueles 20 toques que tivemos contra o Levante… Mas a realidade é diferente. Estamos enfrentando uma equipe forte e poderosa, e teremos que passar por momentos difíceis, tentando superar a pressão deles, que eles controlam muito bem quando saem jogando desde a defesa”, analisou.