O ponta Luis Díaz sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e deve desfalcar o Bayern de Munique por cerca de um mês, segundo a imprensa alemã. O problema foi confirmado pelo clube bávaro nesta quinta-feira, 22, após exames médicos apontarem uma pequena ruptura.

A contusão ocorreu durante o empate em 2 a 2 contra o Arsenal, pela terceira rodada da fase da liga da Liga dos Campeões. O jogador da seleção colombiana precisou ser substituído aos 23 minutos do segundo tempo na Allianz Arena após acusar dores na região posterior da coxa.

“Luis Díaz contraiu uma pequena ruptura muscular na coxa esquerda durante o jogo do Bayern contra o Arsenal pela Liga dos Campeões na noite de quarta-feira”, disse o clube, em comunicado. “A lesão foi confirmada por exames realizados pela unidade médica do Bayern. O meia-atacante de 29 anos ficará afastado no futuro próximo”.

Com o prazo estimado de um mês, Díaz deve perder o clássico contra o Borussia Dortmund pela Bundesliga, em 31 de outubro, e o duelo com o Atlético de Madrid, pela Champions, em 3 de novembro.