O Viking goleou o Sabah por 4 a 1 nesta quarta-feira, 04, na SR-Bank Arena, em Stavanger, em um confronto entre equipes que disputam a fase da liga (ou fase de grupos) da Liga dos Campeões pela primeira vez.
Os visitantes saíram na frente logo no início, mas a equipe norueguesa buscou o empate ainda no primeiro tempo e construiu a goleada na etapa final, aproveitando-se de uma expulsão no time adversário após revisão do VAR.
O confronto começou com o Sabah demonstrando eficiência. Aos 11 minutos, Patrick Orphe Mbina abriu o placar para os visitantes após receber assistência de Umarali Rakhmonaliev. A resposta do Viking veio aos 27, quando Erik Botheim balançou as redes com passe de Kristoffer Haugen, deixando tudo igual. A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio na posse de bola, que terminou com ligeira vantagem dos donos da casa (52% a 48%).
O cenário da partida mudou definitivamente aos 24 minutos da etapa final. Zlatko Tripić desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas conferiu o rebote e colocou o Viking em vantagem. A situação do Sabah se complicou quando, após revisão do VAR, Aden McCarthy recebeu o cartão vermelho direto, deixando os visitantes com um jogador a menos.
Com superioridade numérica e finalizando mais ao longo do jogo (21 finalizações contra 16 do Sabah), os donos da casa ampliaram. Aos 36 minutos da etapa final, Henrik Falchener marcou o terceiro gol com assistência de Tripić. Já nos acréscimos, Botheim anotou seu segundo gol no jogo, com passe de Peter Christiansen, que havia saído do banco de reservas, selando o 4 a 1.
O Viking chegou aos quatro pontos e está na 22ª posição. O Sabah está um pouco atrás, em 31º, com três pontos.
As duas equipes voltam a campo pelo torneio europeu na quarta-feira, 25 de novembro. O Viking viaja para enfrentar o Atlético de Madrid, enquanto o Sabah recebe o Barcelona.