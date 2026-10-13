Em um confronto eletrizante pela segunda rodada da Champions League, Viking e Bayern de Munique empataram por 3 a 3 na tarde desta terça-feira, na SR-Bank Arena, em Stavanger.
O time norueguês abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, viu os alemães virarem na etapa final com dois de Harry Kane, mas conseguiu buscar a igualdade aos 45 minutos do segundo tempo, aproveitando a expulsão de Michael Olise.
Surpresa norueguesa no primeiro tempo
O duelo começou com um cenário inesperado para os visitantes. Logo aos dois minutos de bola rolando, Gianni Stensness abriu o placar para o Viking após assistência de Zlatko Tripić.
Apesar de o Bayern terminar o jogo com amplo domínio nos números — 65% de posse de bola, 15 escanteios e 23 finalizações totais —, foram os donos da casa que mostraram eficiência na etapa inicial. Aos 38 minutos, Peter Christiansen ampliou a vantagem norueguesa, com passe de Erik Botheim, e levou o 2 a 0 para o intervalo.
A reação bávara e a virada
O técnico Vincent Kompany promoveu três alterações no Bayern logo na volta para o segundo tempo, acionando Alphonso Davies, Dayot Upamecano e Ismael Saibari. A postura agressiva deu resultado rápido. Aos nove minutos, o VAR confirmou um pênalti a favor dos visitantes, que Harry Kane converteu para descontar.
A pressão continuou e, aos 15 minutos, Kane marcou novamente, desta vez com assistência de Joshua Kimmich, igualando o marcador. A virada alemã se concretizou aos 26 minutos da etapa final, quando Luis Díaz balançou as redes após passe de Konrad Laimer. Durante a blitz, o goleiro do Viking, Arild Østbø, foi bastante exigido e terminou a partida com cinco defesas.
O cenário que parecia controlado pelo Bayern mudou drasticamente aos 28 minutos. Michael Olise recebeu cartão amarelo e, na mesma paralisação, foi punido com o cartão vermelho direto por atirar a bola no rosto de um adversário.
O Viking aproveitou a superioridade numérica e as substituições para voltar a pressionar. Aos 45 minutos, Herman Haugen, que havia saído do banco de reservas pouco antes, marcou o gol de empate após a segunda assistência de Zlatko Tripić no jogo, selando o 3 a 3 definitivo.
Com o empate, o Bayern de Munique passa a somar quatro pontos em dois jogos disputados na atual edição da Champions League. A equipe comandada por Kompany volta a campo no sábado 17, quando recebe o RB Leipzig pelo Campeonato Alemão.
O Viking, por sua vez, terá como próximo desafio o Aston Villa, na quarta-feira 21, fora de casa, novamente pela competição continental.