O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, abordou abertamente a necessidade de novas opções para o elenco na próxima janela de transferências do futebol europeu. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 27, o comandante argentino avaliou o planejamento esportivo do clube.

“Conversamos com Mateu Alemany [Diretor de Futebol do Atlético de Madrid] para trabalharmos juntos e continuarmos a melhorar. Levaremos em consideração os recursos e as necessidades do clube, mas sim, precisamos de jogadores”, declarou Diego Simeone.

“É evidente que precisamos reforçar o elenco para nos mantermos na disputa pela nossa posição atual. Caso contrário, ficará muito difícil. É nisso que nos concentraremos em dezembro e janeiro”, complementou.

Como o técnico avalia as peças do elenco atual?

Durante a conversa com a imprensa, o comandante também fez uma avaliação de atletas presentes no grupo colchonero. Simeone valorizou a evolução do jovem Mendoza, destacando o empenho do atleta no período de pré-temporada para se adaptar à intensidade da equipe principal.

“No início, foi difícil para ele [Mendoza] encontrar o ritmo e a força necessários para chegar onde está hoje, competindo e adquirindo mais experiência. Ele se preparou muito bem durante o verão para chegar com melhores ferramentas para a competição. Ele tem talento e qualidade, e esperamos que ele possa continuar a desenvolver essa força, energia e intensidade para as competições”, exaltou Simeone.

O treinador também destacou a movimentação de Jonathan David, pontuando seus desmarques e a importância de sua disciplina tática para a dinâmica ofensiva.

“Desde o início, mesmo sem ter jogado nenhuma partida, ele [Jonathan David] é um jogador útil para nós, que nos ajuda, faz movimentações e corridas importantes que precisamos. Quando chegar a sua vez de entrar em campo, esperamos que ele faça isso como fez nos seus melhores momentos desde que chegou”, apontou.

Qual é o próximo compromisso do Atlético de Madrid?

O Atlético de Madrid volta a campo neste sábado, 28, para enfrentar o Elche em duelo válido pela 14ª rodada de LaLiga. A bola rola a partir das 14h30 (de Brasília), no Estádio Martínez Valero.