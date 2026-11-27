O Real Madrid oficializou nesta sexta-feira, 27, a extensão contratual do meia-atacante Brahim Díaz. O vínculo anterior, válido até meados de 2027, foi prorrogado por mais quatro temporadas. O novo acordo entre o marroquino e o clube merengue terá validade até 30 de junho de 2031.

Com o novo contrato, a cúpula do clube merengue assegura estabilidade a longo prazo para um atleta importante na rotação ofensiva. A negociação consolida a política de blindagem das principais peças do elenco profissional contra investidas do mercado europeu.

Trajetória e títulos no Real Madrid

Contratado junto ao Manchester City em janeiro de 2019, Brahim também acumulou experiência em um empréstimo de três temporadas no Milan antes de se firmar na Espanha. Ao longo de sua trajetória no time madrilenho, o meia soma 173 partidas oficiais, 22 gols e 34 assistências.

Além das marcas individuais, o atleta conquistou sete taças pelo Real, entre elas a Champions League (2023/24) e duas edições de LaLiga (2019/20 e 2023/24).