O atacante Pierre-Emerick Aubameyang projetou o confronto entre o Deportivo de La Coruña e o Barcelona, marcado para o próximo domingo, 29, por LaLiga. Em entrevista coletiva, o atacante cobrou uma postura destemida de sua equipe diante do líder do campeonato.

“Acho que vai ser um bom jogo. Estou muito ansioso para jogar. Podemos esperar mais do Deportivo do que vimos na última partida. Temos que lutar. Dar tudo de nós. Depois veremos como o jogo se desenrola”, iniciou Aubameyang.

“Sabemos que não será fácil. Aqui você não precisa de muita concentração, porque joga contra uma das melhores equipes do mundo. […] É hora de mostrar caráter, somar pontos e vencer partidas”, adicionou.

O que disse sobre o acidente e a recuperação física

Antes de detalhar o duelo no Estádio de Riazor, o atleta esclareceu um acidente de trânsito em que se envolveu a caminho do treinamento.

“Foi um pequeno susto, mas no fim das contas estamos bem, e isso é o mais importante. Para mim, o mais importante também é que a pessoa com quem bati não se machucou”, comentou Aubameyang.

O atacante também comemorou sua volta aos gramados após passar por intervenção cirúrgica no joelho direito. Em setembro deste, o gabonês foi operado por conta de uma lesão no menisco lateral.

“Foi muito rápido. Comecei a treinar logo após a operação. Tudo correu muito bem. Devo agradecer às pessoas que trabalharam comigo. Estou bem agora. Esta é a primeira semana em que não sinto nenhuma dor. Estou 100% recuperado”, afirmou.