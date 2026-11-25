O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou a punição de dois jogos de suspensão ao meio-campista Fermín López, do Barcelona. A sanção decorre da expulsão do atleta durante a vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal, em partida válida por La Liga.

O tribunal desportivo rejeitou o recurso apresentado pelo clube catalão, que tentava desqualificar a conduta ou reduzir a pena para apenas uma partida. A conduta do meia foi enquadrada no artigo 127 do Código Disciplinar da federação espanhola, que trata de protestos e atitudes de desconsideração com a equipe de arbitragem.

O incidente aconteceu aos 74 minutos de jogo, pouco após a substituição do jogador. Do banco de reservas, ele contestou de forma veemente as decisões da equipe de arbitragem. Na súmula, o árbitro Alejandro Hernández Hernández registrou a postura ríspida do atleta, que se encaminhou aos vestiários antes mesmo da apresentação do cartão vermelho.

Jogos que o meio-campista perderá pelo Espanhol

Com a decisão mantida, o técnico Hansi Flick não poderá contar com Fermín nas duas próximas rodadas do campeonato nacional. O jogador cumprirá suspensão nos confrontos diante do Deportivo de La Coruña, fora de casa, e no clássico contra o Atlético de Madrid. Por se tratar de sanção restrita ao âmbito das competições administradas pela federação espanhola, a punição não afeta a escalação do meia em torneios continentais da Uefa.