O Barcelona abriu conversas com a Federação de Futebol do Kuwait para a disputa de um amistoso internacional no país do Golfo Pérsico.

“Concordamos em organizar uma partida internacional ou amistoso entre a seleção nacional de futebol do Kuwait e o Barcelona, que esperamos que ocorra entre 20 e 28 de fevereiro, coincidindo com as comemorações do Dia Nacional e do Dia da Libertação”, afirmou o Sheikh Ahmad Al-Yousef, presidente da Federação de Futebol do Kuwait.

O encontro na Cidade do Kuwait contou com a presença do primeiro vice-presidente da equipe catalã, Rafa Yuste, e do ministro do Esporte local, Tariq Al-Jalahma. Além da partida contra a seleção kuwaitiana, os diálogos abordaram cooperações técnicas nas categorias de base e suporte institucional ao futebol feminino.

A diretoria catalã trata a viagem com cautela e ressalta que o compromisso ainda não está formalizado. A viabilidade do amistoso depende diretamente da campanha do clube na Liga dos Campeões.

Para liberar a data no final de fevereiro, o Barça precisa encerrar a fase de liga entre as oito melhores posições da tabela, garantindo vaga direta nas oitavas de final. Caso termine da 9ª à 24ª colocação, terá de disputar a fase de playoffs da competição europeia, impossibilitando a viagem para o exterior.