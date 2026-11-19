Apontado como a principal revelação do futebol egípcio desde Mohamed Salah, o centroavante Hamza Abdelkarim recebeu respaldo público da diretoria do Barcelona. O coordenador da área de futebol e gestor de jogadores emprestados do clube catalão, Bojan Krkić, elogiou o atacante de 18 anos e projetou o desenvolvimento do atleta do Barça.

“Temos os melhores atacantes do mundo. Além disso, temos um jovem que será um dos melhores. Hamza Abdelkarim mostrou na pré-temporada seu faro de gol, algo difícil de encontrar e que nós temos”, afirmou Bojan Krkić em entrevista à Rádio Catalunha.

Apesar da avaliação do ex-jogador e atual dirigente do Barça, o início da temporada oficial tem reservado espaço reduzido para Abdelkarim sob o comando do técnico Hansi Flick. O atacante soma apenas 12 minutos disputados em LaLiga, divididos em duas partidas. O cenário reflete a concorrência no setor ofensivo e a utilização do jogador em compromissos pelo Barça Atlètic e pela base.

Mesmo com o tempo de jogo restrito no elenco principal, a direção esportiva descarta negociar o egípcio por empréstimo ou venda na janela de transferências de janeiro, segundo o jornal Marca. Com vínculo estendido até junho de 2030 e passagens pela seleção egípcia, Abdelkarim permanece nos planos de longo prazo da comissão técnica catalã.