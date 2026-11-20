O Barcelona oficializou nesta sexta-feira, 20, a renovação de contrato de Xavi Espart até 30 de junho de 2030. O defensor de 19 anos firmou o novo vínculo ao lado do presidente Joan Laporta em cerimônia realizada nas dependências do clube catalão.

Formado nas categorias de base do clube desde 2015, Espart completou sua formação em La Masia antes de fazer sua estreia no elenco profissional em março de 2026, diante do Newcastle, pela Liga dos Campeões.

Meio-campista de origem, o jovem se consolidou entre os profissionais atuando nas duas laterais. A versatilidade tática chamou a atenção da comissão técnica liderada por Hansi Flick, que chegou a compará-lo com o ex-lateral alemão Philipp Lahm.

Espart cumpre tratamento para se recuperar de uma lesão no tornozelo direito, sofrida no clássico contra o Real Madrid. O defensor explicou que superou a fase de dores mais intensas e evita estipular datas para não apressar o retorno aos gramados.