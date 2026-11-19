O Rennes abriu negociações formais para firmar o primeiro contrato profissional do jovem meio-campista Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz, de apenas 14 anos. Nascido em 5 de abril de 2012, o atleta franco-português é tratado internamente como uma das principais promessas da base e já atua adiantado em categorias superiores, treinando com o elenco sub-19 e jogando partidas pelo sub-17.

Como o clube francês planeja a assinatura do vínculo?

Para resguardar o jovem talento do assédio externo, a diretoria bretã estabeleceu um planejamento contratual detalhado. O meio-campista assinou um acordo de formação de aspirante em outubro de 2025, originalmente válido a partir de 1º de julho de 2027, data posterior à conclusão de seus estudos básicos. A diretoria busca antecipar o processo para oferecer um contrato profissional com início formal programado também para julho de 2027, transformando o jovem em um dos atletas mais precoces do futebol francês.

Qual é o interesse de clubes da Espanha no atleta?

A corrida do clube francês nos bastidores ganhou urgência em razão do forte interesse de equipes do futebol espanhol. Segundo a imprensa francesa, o pai de Thyméo conseguiu uma oportunidade de trabalho na Espanha, fator legal que viabilizaria uma transferência de residência familiar para o território vizinho. O Barcelona acompanha com atenção o desenvolvimento do jovem meia, que recentemente também assinou contrato individual de patrocínio com a fornecedora esportiva Adidas. Apesar dos olhares do exterior, o estafe do jogador ainda prioriza a sequência esportiva na equipe bretã.