O atacante Lamine Yamal não integrou a delegação do Barcelona que viajou para o Azerbaijão, onde a equipe enfrenta o Sabah FK pela 5ª rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. O jogador apresentou dores leves no tornozelo direito e foi poupado pela comissão técnica para evitar o risco de agravamento da lesão.

O incômodo físico do atleta teve início antes da partida contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, ocasião em que Yamal precisou de atendimento médico ainda durante o aquecimento. Apesar do desconforto, o atacante permaneceu em campo durante os 90 minutos do triunfo por 3 a 2, e sendo fundamental na virada catalã no segundo tempo.

Após avaliações clínicas posteriores, o departamento médico do clube espanhol optou por cautela, decidindo preservar o ponta de 19 anos do desgaste logístico e da partida continental.

A expectativa interna é de que Lamine Yamal finalize os cuidados preventivos ao longo dos próximos dias e esteja novamente à disposição para o compromisso diante do Deportivo La Coruña, agendado para o próximo domingo.