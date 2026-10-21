O meia Dani Olmo sofreu uma lesão no músculo adutor esquerdo, durante a partida contra o PSG na Champions League, na última terça-feira, 13, e desfalcará o Barcelona por cerca de um mês. Com o diagnóstico médico confirmado, o jogador espanhol virou ausência certa para o clássico contra o Real Madrid.

O atleta precisou ser substituído aos 27 minutos da primeira etapa após sofrer uma ação traumática em disputa de bola com um adversário. O clube catalão confirmou que os exames constataram a extensão do dano muscular, estipulando o período de recuperação em quatro semanas.

Impacto no elenco

A contusão atinge diretamente o planejamento da equipe para confrontos decisivos nas próximas semanas. Além de perder o clássico diante do Real Madrid, Dani Olmo não atuará em compromissos subsequentes do Campeonato Espanhol e da fase de grupos europeia.

Sem o meia entre os relacionados, a comissão técnica deve optar por Fermín López, jovem formado nas categorias de base do clube.