O ex-meia francês Emmanuel Petit declarou publicamente que a decisão de trocar o Arsenal pelo Barcelona, na temporada de 2000, foi o principal equívoco de sua carreira nos gramados. Em entrevista à revista britânica FourFourTwo, o campeão mundial em 1998 relembrou o carinho pelos anos em Londres e admitiu sentir falta do ambiente inglês.

Relação com os torcedores e arrependimento da transferência

Petit destacou o vínculo que construiu nas arquibancadas britânicas e ressaltou a dificuldade na adaptação ao futebol espanhol. “Eu adorava a ligação com os torcedores na Inglaterra e pagaria um bom dinheiro para voltar àqueles dias porque sinto falta disso às vezes”, afirmou o ex-jogador.

O ex-atleta sintetizou o peso daquela transferência para sua trajetória profissional: “Eu realmente acredito que meu maior erro foi deixar o Arsenal para ir para o Barcelona.”

Período na Espanha e retorno a Londres

Contratado pela equipe londrina em 1997 pelo técnico Arsène Wenger, Petit viveu grande momento com a camisa dos Gunners logo em sua estreia completa, auxiliando o clube a faturar os troféus da Premier League e da Copa da Inglaterra.

A passagem pelo Camp Nou não repetiu o brilho anterior. Sob o comando de Lorenzo Serra Ferrer, o francês entrou em campo em 31 jogos e não conquistou títulos pela equipe catalã. Após uma única temporada na Espanha, Petit retornou ao futebol inglês em 2001 para defender o Chelsea, onde atuou por três temporadas antes de se aposentar em 2004.