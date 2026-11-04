Aos 38 anos, o goleiro David Ospina anunciou oficialmente o encerramento de sua trajetória de 21 anos no futebol profissional. O jogador colombiano confirmou a decisão por meio de publicação em vídeo divulgada em suas redes sociais oficiais.

Ao longo de mais de duas décadas em atividade, Ospina construiu uma sólida carreira no futebol europeu. O arqueiro defendeu clubes tradicionais como Nice, da França, Arsenal, da Inglaterra, e Napoli, na Itália, além de ter atuado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Pela seleção colombiana, o goleiro acumulou 131 partidas disputadas ao longo de sua história internacional, figurando como o atleta com maior número de convocações do país e titular em duas edições de Copa do Mundo.

O que disse David Ospina sobre a aposentadoria

Em sua publicação no Instagram, o jogador expressou gratidão pelo caminho construído nos gramados. “Ao futebol eu digo obrigado. Em meu peito ficam os escudos de mil batalhas. Agradeço a cada equipe que acreditou em meu talento e disciplina… Não me vou porque quero, faço isso porque escuto meu corpo que me fala”, afirmou David Ospina em vídeo de despedida publicado em sua conta oficial no Instagram.

O colombiano completou a mensagem ressaltando a realização profissional alcançada. “Estas palavras são minha carta de despedida como jogador de futebol profissional; não me dou por vencido, me dou por agradecido. Foi uma linda jornada”, declarou David Ospina ao oficializar o fim de sua carreira.

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