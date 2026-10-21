O Barcelona formalizou uma queixa junto à Uefa contra o PSG, por um bandeirão mostrado antes do duelo entre os clubes na Champions League, na última terça-feira. O mosaico, que mostra um ser mascarado usando uma motoserra para rasgar o escudo clube catalão, foi considerado como uma incitação a violência e ódio no esporte.

Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, os dirigentes da equipe espanhola classificaram a manifestação visual como inaceitável e contrária aos princípios de desportividade da modalidade. O caso foi encaminhado aos comitês da entidade europeia para análise de eventuais sanções disciplinares.

O mosaico principal trazia a mensagem “Massacre à parisience”, enquanto outras faixas menores causaram revolta com escritos de “P*** Barça”. De acordo com o portal francês L’Équipe, o time mandante autorizou a entrada da enorme faixa e tinha conhecimento prévio da mensagem exibida.

No gramado, o PSG venceu o Barcelona por 4 a 2, com gols de Desiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha e Fábian Ruiz. Pelo lado catalão, Xavi Espart e Lamine Yamal marcaram.