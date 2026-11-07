O Racing Santander conquistou uma vitória de virada sobre o Málaga por 2 a 1 neste sábado, 7, no estádio La Rosaleda, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Após sair atrás no placar na primeira etapa, a equipe visitante reagiu no segundo tempo para garantir os três pontos. O resultado agrava a situação dos donos da casa, que seguem sem vencer na competição e amargam a 20ª colocação na tabela.

Vantagem inicial não se sustenta

Atuando em casa e em busca de sua primeira vitória no campeonato, o Málaga conseguiu sair na frente. Aos 28 minutos do primeiro tempo, a equipe mandante abriu o placar com Carlos Dotor, após assistência de Adrián Niño. O Racing Santander, que terminou a partida com maior posse de bola (54%) e mais finalizações totais (21 contra 16), tentou responder. O Málaga exigiu sete defesas do goleiro Julen Agirrezabala ao longo do jogo, e a primeira etapa terminou com a vantagem dos donos da casa.

Virada rápida e expulsão

Na volta do intervalo, o cenário mudou. Logo aos cinco minutos da segunda etapa, Iker Luque empatou para o Racing Santander, aproveitando passe de Pablo Ramon Parra. A equipe visitante manteve o ritmo e, aos 15 minutos, Yassir Zabiri marcou o gol da virada. A situação do Málaga piorou aos 19 minutos, quando Adam Aznou recebeu cartão vermelho direto e foi expulso, deixando o time com um jogador a menos. O Racing Santander exigiu cinco defesas do goleiro Alfonso Herrero, do Málaga, durante o confronto.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Racing Santander chega a 14 pontos e ocupa a 9ª colocação no Campeonato Espanhol. Já o Málaga permanece na 20ª posição, com apenas cinco pontos conquistados em 12 jogos (cinco empates e sete derrotas). Contando este jogo, o Málaga soma três derrotas e dois empates nas últimas cinco partidas pela competição, enquanto o Racing Santander acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas no mesmo recorte.

Os dois times voltam a campo no domingo, 22, pelo Campeonato Espanhol. O Málaga visita o Osasuna, enquanto o Racing Santander recebe a Real Sociedad.