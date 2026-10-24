O Racing Santander venceu o Espanyol por 2 a 1 neste sábado, 24, no estádio El Sardinero, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. Os visitantes saíram na frente no segundo tempo, mas os donos da casa confirmaram a superioridade estatística para buscar a virada na reta final do confronto.

Domínio, susto e virada

Com maior posse de bola (55%) e um alto volume ofensivo, o Racing Santander ditou o ritmo da partida, terminando o jogo com 23 finalizações contra apenas 11 do adversário. No primeiro tempo, o lance de maior destaque ocorreu aos 39 minutos, quando o VAR revisou um possível pênalti a favor do Espanyol, mas a marcação não foi confirmada.

No segundo tempo, a eficiência visitante apareceu primeiro. Aos 62 minutos, na única finalização certa da equipe no gol durante todo o jogo, Eduardo Expósito Jaén abriu o placar para o Espanyol após assistência de Francisco Javier Hernandez Coarasa.

A desvantagem não diminuiu o ímpeto do Racing Santander, que obrigou o goleiro Ángel Fortuño a fazer sete defesas na partida. Aos 69 minutos, Jeanuël Belocian empatou o duelo com passe de Sergio Canales. A pressão continuou e a virada se concretizou aos 84 minutos, quando Yassir Zabiri marcou o gol decisivo após assistência de Alvaro Mantilla.

Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Racing Santander chega a 11 pontos e está na 11ª colocação, quebrando uma sequência negativa. Contando este jogo, o balanço recente da equipe no campeonato é de uma vitória, um empate e três derrotas. O Espanyol, por sua vez, segue com oito pontos e ocupa o 18º lugar. A equipe amarga um jejum na competição, somando um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

O Racing Santander volta a campo no domingo, 1º, quando enfrenta o Real Madrid. Já o Espanyol joga na sexta-feira, 30, contra o Villarreal. Ambos os compromissos são válidos pelo Campeonato Espanhol.