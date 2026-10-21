O El Clásico é o maior jogo do futebol de clubes, e o primeiro encontro entre Barcelona e Real Madrid na temporada 2026/27 da LaLiga EA Sports está prestes a acontecer. Os dois rivais históricos se enfrentarão no Spotify Camp Nou, com início às 17h (Brasília) de domingo, 25. No Brasil, a partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Ainda assim, o impacto do El Clásico vai muito além dos 90 minutos. Nas horas e nos dias que antecedem a partida, emissoras e influenciadores produzirão conteúdo na cidade e o compartilharão com torcedores do mundo todo. Nesta edição, 28 emissoras de 28 mercados diferentes viajarão a Barcelona para cobrir a partida e as muitas histórias que a cercam. Além das equipes que irão à cidade, o vídeo oficial da campanha do El Clásico será distribuído a mais de 90 emissoras em todo o mundo, enquanto a principal peça visual da campanha foi adaptada para mais de 50 formatos diferentes.

Na temporada 2025/26, foram gerenciados mais de 1.200 credenciamentos de imprensa para as duas partidas da liga entre os blaugranas e os merengues, e o interesse continua altíssimo nesta temporada, com José Mourinho de volta ao confronto e tentando encerrar a impressionante sequência recente de Hansi Flick no El Clásico.

Uma semana de atividades do El Clásico em Barcelona

Barcelona receberá vários eventos espalhados pela cidade nos dias que antecedem a partida e também no próprio dia do jogo. O principal destaque será a Fan Zone da LaLiga e da DAZN, na Plaza de la Odisea, no shopping Maremagnum, aberta de 23 a 25 de outubro.

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Ali, torcedores, imprensa, emissoras, criadores de conteúdo e patrocinadores se reunirão para aproveitar diversas atividades, incluindo encontros com os ex-jogadores Marcelo e Jordi Alba, programas ao vivo da DAZN, o lançamento da bola Puma El Clásico Nitro, desafios de futebol, experiências imersivas com inteligência artificial, ativações de patrocinadores e muitas outras opções de entretenimento para todas as idades.

Com o apoio da LaLiga, as emissoras internacionais que viajarão à Catalunha para a partida poderão gravar todo tipo de conteúdo: de entrevistas exclusivas com embaixadores dos clubes e lendas da LaLiga a transmissões ao vivo e reportagens especiais feitas sob medida para seus mercados e plataformas.

Emissoras dos Estados Unidos, da América Latina, da África, do Oriente Médio, da França e de muitos outros países da Europa e de outras regiões estarão em Barcelona e terão acesso a espaços de produção de alto padrão na cidade. Além disso, cerca de 20 criadores de conteúdo internacionais e apresentadores e outros talentos diante das câmeras também estarão em Barcelona, produzindo conteúdo adicional adaptado a seus respectivos públicos e plataformas e ampliando ainda mais o alcance global do El Clásico.

Interesse em todo o mundo

O El Clásico é uma partida que torcedores de todos os cantos do mundo marcam no calendário assim que a tabela da LaLiga EA Sports é divulgada. O encontro mais recente entre as equipes aconteceu no Spotify Camp Nou, em 10 de maio, quando a vitória do Barça por 2 a 0 garantiu o título da LaLiga EA Sports.

Milhões de pessoas em todo o mundo assistiram àquela partida. Nos Estados Unidos, ela foi o El Clásico mais assistido da história da ESPN, com um total combinado de 1,3 milhão de espectadores na ESPN, ESPN Deportes e ESPN+ (transmissão apenas em inglês).

Nesta edição, os torcedores dos Estados Unidos poderão participar de eventos para assistir à partida em grupo ligados às marcas Walmart e Lowe’s. Outras iniciativas internacionais em torno do jogo incluem ativações com a CazéTV no Brasil, eventos para assistir à partida em grupo no Chile e na Colômbia, campanhas digitais dedicadas na China e em toda a região da Ásia-Pacífico, além de conteúdos e ações de engajamento de torcedores na África e no Oriente Médio.

Também estão previstos outros eventos, parcerias com emissoras e ativações de patrocinadores em mercados como Argentina, México, Singapura, África do Sul e Jordânia, ampliando o alcance do El Clásico pelo mundo. Com tantas atividades e conteúdos em torno de uma única partida, fica claro por que o El Clásico é considerado o maior jogo do futebol de clubes.