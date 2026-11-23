O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira, 23, que o atacante Endrick sofreu uma lesão muscular no adutor da perna esquerda. O problema foi detectado após a realização de exames conduzidos pelos médicos do clube na Cidade Real Madrid, em Valdebebas.

Em nota oficial publicada em seus canais do clube espanhol, a comissão médica detalhou a situação clínica do jogador: “Após os exames realizados hoje em nosso jogador Endrick pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no adutor da perna esquerda. Evolução pendente.”

De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol AS, a estimativa aponta para um período de recuperação entre duas e três semanas, dependendo da resposta do atleta ao tratamento.

Impacto no elenco e ausência na Liga dos Campeões

Com a confirmação da contusão, o atacante não participou do treino no gramado ao lado dos demais companheiros. O atleta é desfalque certo para o duelo diante do PSV Eindhoven, válido pela Liga dos Campeões.

Endrick, que recentemente esteve com a seleção brasileira durante o período de jogos internacionais e atuou pelo Campeonato Espanhol contra o Celta de Vigo, iniciou o protocolo de recuperação e fisioterapia sob os cuidados do departamento médico merengue.