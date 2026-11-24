O Real Madrid entrou na disputa pela contratação do meio-campista ofensivo Wael Mohya, de 17 anos, que pertence ao Borussia Mönchengladbach. O jovem talento vem chamando a atenção do departamento de captação do clube espanhol devido à sua rápida evolução no futebol alemão. A informação é do jornalista Fraser Fletcher.

A concorrência pela promessa da Bundesliga reúne gigantes do futebol internacional. De acordo com a apuração, além da equipe merengue, outros clubes monitoram de perto o meio-campista: Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Barcelona, Liverpool, Brighton e Milan.

Quais são as exigências do Borussia Mönchengladbach?

O clube alemão, no entanto, mantém postura firme e descarta qualquer possibilidade de transferência imediata durante a janela do meio da temporada. O atleta tem vínculo contratual válido com o Borussia Mönchengladbach até junho de 2028.

Para abrir conversas em eventuais negociações futuras, a diretoria alemã projeta pedir uma compensação financeira próxima a 45 milhões de euros (cerca de R$ 291 milhões). O planejamento da equipe consiste em garantir a permanência de Mohya para amadurecer o atleta antes de avançar em qualquer negociação definitiva com os interessados.