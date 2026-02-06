Neste sábado (7), o Borussia Mönchengladbach recebe o Bayer Leverkusen no estádio Borussia-Park, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. A partida coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na temporada 2025/26, com os visitantes buscando consolidação na zona de classificação europeia.

Momento das equipes

O Gladbach entra em campo pressionado e em busca de regularidade. Ocupando a 12ª posição na tabela com 21 pontos, a equipe da casa faz uma campanha de altos e baixos, somando 5 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Jogando diante de sua torcida, o time precisa somar pontos para se distanciar da parte inferior da tabela e ganhar confiança para a reta final da competição.

Do outro lado, o Bayer Leverkusen vive um momento mais estável e ambicioso. Na 6ª colocação com 35 pontos (11 vitórias, 2 empates e 6 derrotas), o time visitante chega como favorito segundo analistas, impulsionado por um desempenho ofensivo superior. Uma vitória fora de casa é fundamental para que o Leverkusen se mantenha firme na briga por vagas nas próximas competições continentais.

Onde assistir e horário

O duelo promete ser movimentado, com o Gladbach tentando impor o mando de campo contra a eficiência técnica do adversário. A bola rola a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida ao vivo, a transmissão está confirmada através das plataformas de streaming OneFootball e pelo Canal GOAT (YouTube).