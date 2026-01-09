Neste domingo, 11, o Borussia Mönchengladbach recebe o Augsburg no Borussia-Park, em um confronto decisivo válido pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (de Brasília) em um jogo que promete tensão, já que ambos os clubes lutam para se distanciar da zona de perigo da tabela.

Gladbach busca recuperação em casa

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de reencontrar o caminho das vitórias. Atualmente na 12ª colocação com 16 pontos, o Gladbach vive um momento de instabilidade na competição. A campanha de quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas reflete a irregularidade da equipe na temporada.

O retrospecto recente acende um sinal de alerta para a torcida: a equipe vem de duas derrotas consecutivas, interrompendo uma breve sequência positiva. Jogando em seus domínios, o time precisa urgentemente somar três pontos para não permitir que os rivais da parte inferior da tabela, incluindo o próprio adversário deste domingo, se aproximem definitivamente.

Augsburg tenta se afastar do perigo

Do outro lado, o Augsburg chega para o confronto em uma situação ainda mais delicada. Ocupando a 15ª posição com 14 pontos — apenas dois a menos que o rival desta rodada —, o time visitante sabe que uma vitória fora de casa vale muito mais do que apenas três pontos: significa ultrapassar um concorrente direto e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

A forma recente do Augsburg mostra uma equipe combativa, mas que tropeça na consistência. Nos últimos cinco jogos, o time alternou resultados, vindo de um empate na última rodada. Com nove derrotas em 15 jogos até aqui, a equipe precisa melhorar seu desempenho defensivo para sair do Borussia-Park com um resultado positivo.

Cenário do confronto: duelo de seis pontos

O duelo é um clássico “jogo de seis pontos”. Para o Gladbach, jogar no Borussia-Park deveria ser uma vantagem, mas a instabilidade tem minado a confiança dos torcedores. Para o Augsburg, vencer fora seria um impulso significativo. A expectativa é de um jogo tenso, com muita disputa no meio-campo e poucas chances claras, onde o erro de um pode ser fatal para o outro.

Prováveis escalações e desfalques

Com base nas informações recentes das equipes, as escalações prováveis refletem a busca dos técnicos por uma formação sólida para um confronto tão importante.

Provável escalação do Borussia Mönchengladbach:

Jonas Omlin; Joe Scally, Nico Elvedi, Fabio Chiarodia, Luca Netz; Rocco Reitz, Florian Neuhaus, Giovanni Reyna; Franck Honorat, Robin Hack e Haris Tabakovic. Técnico: Eugen Polanski.