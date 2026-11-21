O Como confirmou seu favoritismo e venceu o Cagliari por 2 a 0 na manhã deste sábado, no estádio Giuseppe Sinigaglia, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. Com amplo domínio da posse de bola e eficiência no ataque, os donos da casa construíram o resultado com gols de Jacobo Ramón e Lucas Da Cunha. A vitória consolida a equipe na parte de cima da tabela, enquanto os visitantes amargam mais um revés na competição.
Controle absoluto e brilho de Yan Couto
Apoiado no esquema 4-2-3-1 do técnico Cesc Fàbregas, o Como ditou o ritmo do confronto desde o apito inicial. A superioridade ficou evidente nos números: a equipe mandante registrou 63% de posse de bola e trocou 739 passes, contra apenas 420 do adversário. Aos 24 minutos do primeiro tempo, a vantagem se materializou no placar quando Jacobo Ramón balançou as redes após assistência de Yan Couto.
Na etapa final, o cenário de controle se manteve. O Cagliari, comandado por Pisacane, tentou mexer na equipe com substituições logo na volta do intervalo, mas esbarrou na solidez defensiva do Como. Os visitantes conseguiram apenas uma finalização no gol durante todo o jogo, defendida pelo goleiro Butez. Aos 56 minutos, o Como ampliou a vantagem. Novamente com passe decisivo de Yan Couto, Lucas Da Cunha marcou o segundo gol. O goleiro visitante, Caprile, ainda precisou fazer quatro defesas na partida para evitar um placar mais elástico, em um duelo limpo que terminou sem nenhum cartão aplicado pela arbitragem.
Cenário na tabela e próximos passos
Com o resultado, o Como chega a 26 pontos e ocupa a 4ª colocação no Campeonato Italiano. A equipe vive excelente fase, somando, com este jogo, quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Cagliari estaciona nos 16 pontos, na 9ª posição, e vive um momento delicado, acumulando quatro derrotas em seu recorte mais recente de cinco partidas pelo torneio.
O Como volta a campo na próxima terça-feira, 24/11, para enfrentar o AEK Atenas, pela UEFA Champions League. Pelo Campeonato Italiano, o próximo compromisso será no domingo, 29/11, contra a Juventus. O Cagliari, por sua vez, tentará a recuperação na segunda-feira, 30/11, diante do Milan, também pela liga nacional.