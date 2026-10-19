O Barcelona iniciou a temporada de LaLiga com um desempenho ofensivo expressivo: 39 gols anotados nas primeiras 9 rodadas. O rendimento equivale a uma média de 4,33 gols por partida. Caso sustente esse ritmo até o encerramento do campeonato, o clube catalão poderá registrar cerca de 164 gols.

Qual é o recorde europeu que o Barcelona pode quebrar?

O objetivo estatístico mira o recorde histórico absoluto entre as cinco principais ligas da Europa, estabelecido pelo Torino na temporada 1947/48. Na época, a equipe italiana atingiu 125 gols em 40 jogos pela Serie A. Para bater essa marca de 79 anos, o time espanhol necessita de mais 87 gols nas 29 rodadas restantes da competição.

Como os novos reforços transformaram o ataque catalão?

Após a transferência de Robert Lewandowski para o Chicago Fire, a comissão técnica liderada por Hansi Flick não contou com uma contratação de impacto direto para a função central, apostando na rotação ofensiva. Ao lado de atletas consolidados como Lamine Yamal e Raphinha, três novidades no elenco vêm garantindo o alto volume de gols.

O rendimento dos recém-chegados no setor apresenta números consistentes:

Gabriel Jesus: 4 gols e 1 assistência em 234 minutos jogados.

Karim Adeyemi: 4 gols e 2 assistências em 417 minutos em campo.

Anthony Gordon: 2 gols e 4 assistências ao longo de 582 minutos.

A distribuição de protagonismo entre os três atacantes mantém a média ofensiva elevada e sustenta as projeções do clube catalão na busca pelo feito histórico.