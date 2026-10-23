O Torino venceu o Monza por 3 a 2 no Estádio Olímpico Grande Torino, em Turim, nesta sexta-feira, 23, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Em um confronto no qual os donos da casa ditaram o ritmo ofensivo, a equipe mandante construiu o resultado com eficiência no segundo tempo e confirmou sua boa fase na competição.

As duas equipes entraram em campo com a mesma formação tática (3-4-2-1), o que refletiu em uma posse de bola equilibrada, com 51% para o Torino e 49% para o Monza. No entanto, os donos da casa foram muito mais agressivos. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Kian Fitz-Jim abriu o placar após assistência de Giovanni Simeone. A resposta dos visitantes veio logo na volta do intervalo: aos dois minutos, Gustavo Varela balançou as redes e deixou tudo igual.

O Torino não sentiu o golpe e utilizou o banco de reservas para retomar a liderança do placar. Aos seis minutos, o técnico Ignazio Abate promoveu a entrada de Gvidas Gineitis no lugar de Rolando Mandragora. Dez minutos depois, Gineitis deu o passe para Rafik Belghali marcar o segundo gol mandante.

Pressionando no ataque, o Torino terminou o jogo com 17 finalizações totais contra apenas sete do Monza, obrigando o goleiro Törnqvist a fazer quatro defesas. O volume de jogo deu resultado quando Nikola Vlašić ampliou a vantagem para 3 a 1.

Já nos acréscimos, Nathan Patterson, que havia entrado na etapa final, marcou um gol contra, descontando para o Monza e fechando o placar em 3 a 2. Com o resultado, o Torino chega a 13 pontos e ocupa a sétima colocação. O Monza segue com sete pontos em 14º lugar, após sua terceira derrota nas últimas cinco rodadas.

O Torino volta a campo na próxima terça-feira, 27, quando recebe o Como. Já o Monza joga na quarta-feira, 28, contra o Napoli, também em casa. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Italiano.