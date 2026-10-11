A Lazio confirmou seu bom momento no Campeonato Italiano 2026/27 ao vencer o Monza por 3 a 1 na manhã deste domingo, 11, no Stadio Olimpico, em Roma. Com o controle da posse de bola e aproveitando a expulsão de um adversário ainda no primeiro tempo, os donos da casa construíram o resultado com gols de Nuno Tavares, Gustav Isaksen e Andrea Pinamonti, garantindo a permanência na parte alta da tabela pela sexta rodada da competição.
Início forte e vantagem numérica
A equipe comandada por Gennaro Gattuso, postada em um 4-3-3, não demorou a ditar o ritmo da partida. Logo aos três minutos, Tijjani Noslin serviu Nuno Tavares, que abriu o placar para a Lazio. Mantendo 66% da posse de bola ao longo do jogo, os mandantes ampliaram aos 23 minutos, novamente com uma assistência de Noslin, desta vez para a conclusão de Gustav Isaksen.
A situação do Monza, que já era difícil, complicou-se de vez aos 35 minutos, quando Lorenzo Lucchesi recebeu cartão vermelho direto, deixando os visitantes com um homem a menos.
Reação visitante e golpe final
Apesar da desvantagem no placar e no número de jogadores, o técnico Ivan Juric promoveu alterações que surtiram efeito imediato na volta do intervalo. Aos 46 minutos, dois jogadores que saíram do banco de reservas construíram o gol do Monza: Dany Mota deu a assistência para Saba Goglichidze descontar. Os visitantes chegaram a finalizar 14 vezes na partida, exigindo cinco defesas do goleiro C. Mandas.
No entanto, as substituições da Lazio também funcionaram na reta final. Aos 43 minutos do segundo tempo, Alfonso Pedraza encontrou Andrea Pinamonti, e a dupla de suplentes sacramentou o 3 a 1 definitivo.
Situação na tabela e próximos passos
Com o resultado, a Lazio chega a 16 pontos e ocupa a 2ª colocação no Campeonato Italiano, acumulando quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Já o Monza, que estaciona nos quatro pontos, amarga a 16ª posição e soma três derrotas na sequência recente.
A Lazio volta a campo no próximo domingo, 18, quando visita a Juventus. O Monza tentará a recuperação na segunda-feira, 19, recebendo o Cagliari, em duelos válidos pela competição nacional.