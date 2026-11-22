A Atalanta e a Inter de Milão protagonizaram um espetáculo de oito gols neste domingo, 22, na New Balance Arena, em Bérgamo.

Em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, os visitantes chegaram a abrir dois gols de vantagem em duas ocasiões diferentes, impulsionados por um hat-trick de Pio Esposito. No entanto, os donos da casa mostraram resiliência, pressionaram na reta final e buscaram o empate por 4 a 4 com um pênalti convertido por Franck Kessié aos 46 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe de Milão chega aos 29 pontos e ocupa a 3ª colocação, enquanto o time mandante vai a 15 pontos, no 12º lugar.

Domínio inicial e hat-trick de Esposito

A Inter de Milão controlou a posse de bola (60% no total da partida) e ditou o ritmo nos primeiros minutos. Aos 16, Barella dominou na direita e rolou para Pio Esposito completar para as redes, abrindo o placar.

A Atalanta tentou responder e esbarrou em grande atuação do goleiro Josep Martínez, que terminou o jogo com seis defesas. Aos 31, ele fez um milagre duplo em finalizações de Krstović e na sobra do próprio Esposito. No minuto seguinte, aos 32, Dimarco cobrou escanteio e Esposito ampliou de cabeça.

A Atalanta descontou rapidamente aos 35, quando Zalewski cruzou rasteiro e Elif Elmas marcou no rebote. Na volta do intervalo, aos sete minutos, Marcus Thuram fez linda jogada e serviu Esposito, que empurrou para as redes e anotou seu terceiro gol no jogo.

Reação heroica e pênaltis decisivos

Mesmo em desvantagem, a Atalanta não se entregou e passou a levar perigo constante, terminando o jogo com 10 finalizações no alvo contra 6 da Inter. Aos 27 minutos, Charles De Ketelaere apareceu livre após escanteio de Zalewski e marcou de cabeça.

A reação pareceu freada aos 29, quando Zappacosta cortou finalização de Thuram com o braço, cometendo pênalti e recebendo cartão amarelo. Petar Sučić, que havia entrado no primeiro tempo, cobrou no canto esquerdo e fez 4 a 2 aos 31 minutos.

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Contudo, aos 35, Jonathan Rowe foi ao fundo e cruzou para De Ketelaere chutar de canhota, recolocando os mandantes no jogo. A pressão final foi intensa, com Martínez salvando chute forte de Mario Pašalić aos 42. Até que, aos 45, Bastoni desviou cruzamento com o braço na área. Kessié cobrou o pênalti com categoria, deslocou o goleiro e selou o 4 a 4.

O empate mantém a Inter de Milão com um retrospecto recente de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da competição, contando este. Já a Atalanta soma uma vitória, três empates e uma derrota no mesmo recorte.

As duas equipes agora voltam as atenções para as competições continentais. Na quarta, 25, a Inter recebe o Stuttgart, pela Uefa Champions League. Na quinta, 26, a Atalanta visita o Borac Banja Luka, pela Uefa Conference League.