A Atalanta venceu o Pafos por 3 a 1 na tarde desta quinta-feira, 15, na New Balance Arena, em Bergamo, Itália.
Em confronto válido pela primeira rodada da fase de pontos corridos da Conference League, os donos da casa resolveram a partida ainda no primeiro tempo, apoiados em um amplo domínio da posse de bola, que fechou em 66% contra 34% dos visitantes.
Início avassalador e vantagem construída cedo
Postada em um esquema 4-2-3-1, a Atalanta precisou de apenas um minuto para abrir o placar. G. Raspadori deu a assistência para E. Elmas marcar o primeiro gol do jogo. Aos 18 minutos, o próprio G. Raspadori converteu uma cobrança de pênalti, ampliando a vantagem italiana.
Pouco depois, aos 21 minutos, Raspadori foi substituído por C. De Ketelaere. A mudança manteve o ritmo ofensivo dos mandantes, que terminaram a partida com 14 finalizações contra sete do adversário. Aos 44 minutos, C. De Ketelaere serviu G. Scamacca, que anotou o terceiro gol antes do intervalo.
Controle na etapa final e desconto visitante
No segundo tempo, o Pafos, que atuou no esquema 4-3-3, tentou reagir com uma série de substituições logo na volta do vestiário. Aos 50 minutos, R. Sa Pinto recebeu o único cartão amarelo de toda a partida. A Atalanta administrou a vantagem trocando passes — foram 692 contra 351 da equipe visitante ao longo dos 90 minutos.
Na reta final, aos 88 minutos, o Pafos conseguiu descontar. Anderson Silva, que havia entrado aos 69 minutos, deu o passe para Biel marcar o gol dos visitantes.
As duas equipes chegaram para o confronto com um balanço de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos. O próximo compromisso da Atalanta será no domingo, 18, contra o Milan, pelo Campeonato Italiano. Pela Conference League, o time volta a campo na quinta, 22, diante do Ajax. Já o Pafos recebe o Riga no mesmo dia, também pelo torneio continental.