O Napoli venceu o Torino por 1 a 0 neste sábado, no estádio Diego Armando Maradona, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Italiano 2026/27. O resultado positivo em Nápoles foi definido na etapa final, garantindo três pontos que impulsionam os donos da casa na tabela de classificação.

Volume ofensivo e gol no segundo tempo

A equipe comandada pelo técnico Allegri, atuando no esquema 3-5-1-1, controlou as ações ofensivas da partida. O Napoli terminou o jogo com 54% de posse de bola e 21 finalizações totais, sendo nove delas na direção da meta. O volume de jogo exigiu bastante do goleiro Lucas Perri, do Torino, que encerrou a partida com oito defesas. Pelo lado visitante, o time de Ignazio Abate finalizou 12 vezes, mas apenas duas no alvo, parando em duas intervenções de Milinković-Savić.

Após um primeiro tempo sem alterações no placar, que contou com a entrada precoce de Kevin De Bruyne no lugar de Antonio Vergara aos 13 minutos, o gol da vitória saiu na etapa complementar. Aos 28 minutos do segundo tempo, Scott McTominay balançou as redes. O lance contou com a participação direta do banco de reservas: a assistência foi de Noa Lang, que havia entrado em campo aos 13 minutos da etapa final, na vaga de Leonardo Spinazzola. O segundo tempo também concentrou as advertências da partida, com cartões amarelos para Billy Gilmour e Frank Anguissa, do Napoli, e Pietro Comuzzo, do Torino.

Cenário na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Napoli chega a 18 pontos e ocupa a 7ª colocação do Campeonato Italiano. Contando este confronto, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Torino permanece com 14 pontos, na 12ª posição, amargando um retrospecto recente de uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo recorte de jogos do torneio nacional.

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As equipes agora voltam suas atenções para os próximos desafios. O Napoli entra em campo na terça-feira (24/11) contra o Manchester City, pela UEFA Champions League, antes de visitar o Sassuolo no domingo (29/11) pelo Italiano. O Torino, por sua vez, recebe a Lazio no próximo sábado (28/11) e visita o Genoa no domingo seguinte (06/12), ambos os duelos válidos pelo Campeonato Italiano.