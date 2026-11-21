O Lazio confirmou seu favoritismo na manhã deste sábado (21) ao vencer o Lecce por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. Com maior posse de bola e controle das ações, os donos da casa construíram o resultado com dois gols de Tijjani Noslin e um de Davide Frattesi, garantindo a manutenção do topo da tabela.

Controle e vantagem no primeiro tempo

O confronto começou com o Lazio ditando o ritmo através da posse de bola, que terminou em 61% a favor dos mandantes. A vantagem no placar foi construída aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Tijjani Noslin balançou as redes após assistência de Gustav Isaksen. O Lecce, comandado pelo técnico Di Francesco, tentou responder e finalizou nove vezes ao longo do jogo, exigindo duas defesas do goleiro Mandas.

Noslin amplia e Frattesi fecha a conta

Na segunda etapa, o cenário se manteve favorável aos donos da casa. Aos 68 minutos, Tijjani Noslin marcou seu segundo gol no jogo, desta vez recebendo passe de Kenneth Taylor. O Lecce buscou alternativas com substituições, mas não conseguiu reverter a desvantagem. Já na reta final, aos 90 minutos, Davide Frattesi aproveitou a assistência de Matteo Cancellieri, que havia entrado aos 78 minutos na vaga de Isaksen, para decretar o 3 a 0. O goleiro Falcone, do Lecce, terminou a partida com três defesas registradas.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Lazio chega a 32 pontos e segue isolado na 1ª colocação do Campeonato Italiano. A equipe do técnico Gattuso mantém sua invencibilidade no torneio, somando agora quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Já o Lecce permanece com 10 pontos, ocupando o 14º lugar, e amarga uma sequência de quatro derrotas e um empate em seus cinco compromissos mais recentes pela competição. O Lazio volta a campo no próximo sábado (28/11), quando visita o Torino. O Lecce tentará a recuperação na segunda-feira (30/11), recebendo a Atalanta. Ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Italiano.