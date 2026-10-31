Em um duelo definido nos detalhes e nas revisões do árbitro de vídeo, o Bologna venceu o Monza por 2 a 1 na manhã deste sábado, 31, no estádio Renato DallAra, pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. Após sair atrás no placar logo nos primeiros minutos, o time da casa buscou a virada no segundo tempo e garantiu os três pontos após os visitantes desperdiçarem um pênalti na reta final da partida.

Com o resultado, o Bologna chega a 14 pontos e assume a 8ª colocação, enquanto o Monza permanece com sete pontos, no 16º lugar.

Susto inicial e reação

Apoiado na formação 3-4-2-1 sob o comando de Raffaele Palladino, o Bologna tentou impor seu ritmo, terminando a partida com 60% de posse de bola. No entanto, o placar foi inaugurado pelos visitantes. Logo aos seis minutos de jogo, Gustavo Varela converteu uma cobrança de pênalti e colocou o Monza em vantagem.

A resposta dos donos da casa veio ainda na primeira etapa. Aos 33 minutos, Tommaso Pobega aproveitou a assistência de Juan Miranda para balançar as redes e deixar tudo igual antes do intervalo.

VAR, virada e alívio no fim

O segundo tempo foi marcado por intervenções decisivas da arbitragem de vídeo. Aos 11 minutos da etapa final, o VAR confirmou um pênalti a favor do Bologna. Federico Bernardeschi foi para a cobrança aos 14 minutos, não perdoou e decretou a virada.

O Monza, que finalizou seis vezes na partida contra dez do adversário, teve a chance de ouro para empatar. Aos 32 minutos, o VAR confirmou uma penalidade para a equipe visitante. Patrick Cutrone, que havia entrado no lugar de Gustavo Varela minutos antes, assumiu a responsabilidade aos 36, mas desperdiçou a cobrança, frustrando as chances de reação de sua equipe.

Durante o confronto, os goleiros Skorupski, do Bologna, e Törnqvist, do Monza, trabalharam com três defesas cada.

Situação na tabela e próximos compromissos

A vitória consolida o bom momento do Bologna no Campeonato Italiano. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e apenas uma derrota em suas últimas cinco apresentações na competição. Já o Monza vive situação oposta, amargando sua quarta derrota no mesmo recorte de cinco partidas, o que mantém o time perigosamente na parte inferior da tabela de classificação.

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As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana pela competição nacional. O Bologna joga no próximo sábado, 7, contra o Parma, fora de casa. O Monza buscará a recuperação no dia seguinte, 8, quando recebe a Atalanta.