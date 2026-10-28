O Napoli impôs seu ritmo e venceu o Monza por 4 a 1 nesta quarta-feira, 28, no estádio Brianteo, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Italiano de 2026/27.
Após um primeiro tempo que terminou empatado, os visitantes dominaram a etapa final para garantir os três pontos, saltando para a sexta colocação na tabela, com 14 pontos. Já o Monza permanece com sete pontos, na 16ª posição.
Domínio e goleada na etapa final
Sob o comando do técnico Massimiliano Allegri e com 65% de posse de bola ao longo do jogo, o Napoli abriu o placar logo aos 10 minutos, com Rasmus Hojlund após assistência de Giovanni Di Lorenzo. O Monza, armado no esquema 3-4-2-1 pelo técnico Ivan Juric, conseguiu responder na reta final da primeira etapa. Aos 43 minutos, Gustavo Varela marcou com passe de Jay Robinson, levando o 1 a 1 para o vestiário.
A volta para o segundo tempo foi decisiva. Logo aos três minutos, Matteo Politano recolocou o Napoli em vantagem. A superioridade visitante se traduziu em mais gols aos 17 minutos, quando Rafa Marín ampliou, contando com assistência do próprio Politano. Pouco depois, o técnico Allegri promoveu a entrada de Kevin De Bruyne no lugar de Frank Anguissa. Aos 22 minutos, o belga deixou sua marca após passe de Noa Lang, fechando o placar em 4 a 1.
As estatísticas refletiram o controle do Napoli, que trocou 631 passes contra 333 do Monza e finalizou 16 vezes, sete no alvo. Do outro lado, Milinković-Savić fez quatro defesas nas 12 finalizações dos donos da casa.
O Napoli volta a campo no próximo domingo, 01, para enfrentar a Juventus, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Na quarta-feira seguinte, 04, o desafio será contra o Porto, pela Champions League. Já o Monza busca a recuperação no sábado, 31, quando visita o Bologna, também pelo torneio nacional.