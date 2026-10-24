O Maradona Stadium foi palco de um confronto movimentado na tarde deste sábado, 24. Pela oitava rodada do Campeonato Italiano, Napoli e Roma empataram por 3 a 3 em uma partida marcada por reviravoltas no placar. O resultado mantém a equipe da capital invicta na competição, enquanto os donos da casa amargam a igualdade após estarem duas vezes à frente no marcador.

Vantagem construída na eficiência

Mesmo com menor posse de bola durante o jogo (39% contra 61%), o Napoli mostrou precisão no ataque. A equipe comandada por Massimiliano Allegri abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com Frank Anguissa. Na volta do intervalo, logo aos três minutos da etapa final, Scott McTominay ampliou a vantagem após receber assistência de Matteo Politano. Os números refletem a pontaria napolitana: das 15 finalizações totais da equipe, nove foram no alvo.

Reação visitante e brilho do banco

Atrás no placar, a Roma intensificou seu volume ofensivo, terminando a partida com 24 finalizações. Aos 13 minutos do segundo tempo, o técnico Gian Piero Gasperini promoveu alterações, incluindo a entrada de Leonardo Balerdi no lugar de Mario Hermoso. A reação começou aos 24 minutos, quando Matias Soule descontou com passe de Donyell Malen. Cinco minutos depois, Balerdi justificou sua entrada e empatou o duelo, aproveitando assistência de Santiago Thomas Castro.

Gols no fim e expulsão

A reta final reservou ainda mais emoção. Aos 38 minutos, McTominay marcou seu segundo gol no jogo, desta vez com passe de Mathias Olivera, recolocando o Napoli em vantagem. No entanto, a Roma não desistiu e, aos 44 minutos, Balerdi também anotou seu segundo tento, com assistência de Wesley Vinícius França Lima, decretando o 3 a 3. Aos 45 minutos, o técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, recebeu cartão vermelho direto e foi expulso.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, a Roma chega a 18 pontos e ocupa a 3ª colocação na tabela, somando cinco vitórias e três empates. Já o Napoli vai a 11 pontos e fica no 9º lugar. Contando este jogo, a Roma acumula duas vitórias e três empates nos últimos cinco compromissos pelo torneio, enquanto o Napoli tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na próxima rodada, a Roma recebe o Cagliari na terça-feira, 27. O Napoli volta a campo na quarta-feira, 28, quando visita o Monza.