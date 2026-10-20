Durante o evento de apresentação do livro autobiográfico “Oltre”, o ex-atacante Francesco Totti relembrou a despedida dos gramados em 2017. O ídolo da Roma afirmou que o encerramento da trajetória como atleta profissional aconteceu contra a sua vontade e foi um forte abalo emocional, durante o evento realizado no Teatro Brancaccio, em Roma.

“Em 28 de maio eu morri sob um certo ponto de vista porque foi um adeus forçado, que eu não queria e não sentia”, afirmou o ídolo da Roma,.

O eterno camisa 10 romanista enfatizou que a condução do processo partiu da cúpula do clube italiano à época e que foi pego de surpresa.

“Fui o último a saber da minha aposentadoria, mas aceitei a decisão por parte da diretoria e tinha medo de virar a página porque não sabia o que queria e o que encontraria”, completou.

Totti jogou toda a sua carreira pela Roma, com 786 jogos, 307 gols e 207 assistências. O capitano conquistou o Campeonato Italiano (2000/01), duas Copas Itália (2006/07 e 2007/08) e duas Supercopas do país (2001 e 2007). Após pendurar as chuteiras, Totti chegou a atuar na diretoria do clube da capital, mas deixou as funções administrativas em 2019 alegando divergências na gestão.