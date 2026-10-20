O atacante Paulo Dybala desfalcará a Roma por pelo menos duas semanas em razão de um problema muscular. A previsão de afastamento foi confirmada pelo técnico Gian Piero Gasperini após a realização de exames de imagem detalhados.

O jogador argentino sentiu dores musculares e precisou ser substituído no intervalo da partida contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, no Estádio Olímpico. O duelo terminou com derrota da equipe italiana por 4 a 3.

“Esperávamos que a recuperação de Dybala fosse mais rápida, mas a ressonância de ontem evidencia – embora mínima – uma lesão que exigirá mais duas semanas de recuperação.”, afirmou Gian Piero Gasperini, em entrevista coletiva.

Com o período estipulado de recuperação médica, Dybala é ausência certa para a partida diante do Slovan Bratislava, nesta terça-feira, 20, e também contra o Napoli no próximo sábado. Pelo prazo dado por Gasperini, ele poderia retornar na visita da Roma a Old Trafford para enfrentar o Manchester United em 3 de novembro.

Dybala tem sido um dos principais responsáveis pelo começo de temporada positivo do clube italiano, que segue invicto no Campeonato Italiano após sete rodadas.