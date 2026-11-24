O Estudiantes se prepara para a final da Copa Libertadores de 2026, marcada para o próximo sábado, 28, em Montevidéu. Rival do Palmeiras na decisão, o time de La Plata chega à decisão após campanha eliminando brasileiros na competição, mas também vivendo momento de comemoração de título e menos acúmulo de jogos.

Algoz de Corinthians e Flamengo nas fases anteriores, a equipe treinada por Alexander Medina agora tem o desafio de vencer o time de Abel Ferreira. A seu favor, está a recente conquista da Supercopa Argentina, no dia 12 de novembro, sobre o Independiente Rivadavia. Esse foi o último jogo de El Pincha antes da decisão, o que garante ao menos 16 dias exclusivos para descanso, recuperação física e treinamentos.

Assim, na reta final de preparação, o Estudiantes já tem agenda focada em chegar para a final contra o Palmeiras. Nesta terça-feira, às 9h30 (horário local) Medina comanda sessão de treinamento, no Country Club Mariano Mangano. Na quarta-feira, o treino se repete pela manhã, com voo para Montevidéu marcado para as 19h.

Na capital uruguaia, Los Pincharratas se hospedarão no Hilton Garden Inn, na região de Pocitos. O primeiro treino na sede da final será realizado na quinta-feira, às 17h, no Montevideo City Football Academy, em Canelones, a cerca de 20 quilômetros do hotel. Na sexta-feira, às 10h, será realizado o último treinamento. Mais tarde, às 17h, o técnico Alexander Medina e o capitão Guido Carrillo concedem entrevista coletiva no Estádio Centenário, palco da decisão de sábado.

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Programação do Estudiantes