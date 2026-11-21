O Flamengo é o campeão do Campeonato Brasileiro de 2026. Na tarde deste sábado, 21, o time carioca visitou o Palmeiras no Nubank Parque, em São Paulo, e garantiu a taça com duas rodadas de antecedência ao empatar por 1 a 1.

Jhon Arias abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, mas Samuel Lino, na etapa final, marcou o gol que assegurou o título para a equipe comandada por Leonardo Jardim.

Vantagem alviverde e traves balançando

O confronto começou equilibrado no meio de campo, mas o Palmeiras foi letal na primeira grande chance. Aos 12 minutos, Agustin Giay recebeu pela direita e cruzou na medida para Jhon Arias, que apareceu na área e mandou de cabeça para o fundo da rede. Atrás no placar, o Flamengo passou a encontrar dificuldades no último passe, enquanto os mandantes levavam perigo nos contra-ataques.

Aos 33 minutos, Gustavo Gómez quase ampliou ao acertar a trave esquerda de Rossi após cobrança de escanteio de Andreas Pereira. A resposta carioca veio no fim da primeira etapa: aos 43, Lucas Paquetá finalizou de primeira e carimbou o travessão. No minuto seguinte, o goleiro Carlos Miguel começou a brilhar ao espalmar um chute perigoso de De Arrascaeta.

Pressão, brilho de Carlos Miguel e o gol do título

Na volta do intervalo, o cenário se desenhou com o Flamengo buscando o ataque para garantir o ponto necessário para o título, enquanto o Palmeiras se fechava e apostava nas transições. O goleiro Carlos Miguel passou a ser muito exigido, fazendo boas defesas em finalizações de Samuel Lino aos 59 e aos 74 minutos.

Aos 70 minutos, o técnico Leonardo Jardim promoveu a entrada de Bruno Henrique no lugar de Pedro. A alteração surtiu efeito rápido. Aos 76 minutos, De Arrascaeta tocou para Bruno Henrique na entrada da área. O camisa 27 deixou Samuel Lino na cara do gol, e o atacante mandou para a rede, empatando a partida. Lino ainda teve a chance da virada aos 80 minutos, após deixar Gustavo Gómez para trás, mas parou em outra grande intervenção de Carlos Miguel, que mandou para escanteio.

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Números finais e próximos compromissos

Os números refletiram a busca dos visitantes pelo resultado: o Flamengo terminou com 53% de posse de bola e 17 finalizações, contra 13 do Palmeiras, obrigando Carlos Miguel a realizar seis defesas na partida.

Com o empate, o Flamengo chega a 80 pontos na liderança, somando quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da competição, e não pode mais ser alcançado. O Palmeiras, que já tinha vaga matemática garantida na Libertadores, segue na segunda posição, agora com 74 pontos.

O Alviverde volta a campo na próxima terça-feira, 24 contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, antes de focar na final da Libertadores no sábado, 28, diante do Estudiantes. Já o campeão Flamengo cumpre tabela no dia 29, quando visita o Coritiba.