O Flamengo vive com enorme expectativa a possibilidade de conquistar o Brasileirão de 2026 na casa do Palmeiras, seu grande concorrente aos títulos na última década. Para isso, basta empatar a partida do próximo sábado, 21, válida pela 36ª rodada, no Nubank Parque, a partir das 16h30 (de Brasília).

Em busca do decacampeonato, o Flamengo tenta repetir um roteiro vivido apenas uma vez em sua história. Das nove taças de Campeonato Brasileiro (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025), seis foram confirmadas no Rio de Janeiro, uma em Porto Alegre, uma sem jogar e apenas uma em São Paulo.

Apimentando a antiga rivalidade entre os clubes paulistas e cariocas, a única vez que os rubro-negros ergueram o Campeonato Brasileiro em São Paulo se deu na edição de 2020 (disputada em fevereiro de 2021 por conta da pandemia de Covid-19).

Na última rodada dos pontos corridos, o Flamengo foi derrotado por 2 a 1 pelo São Paulo, no MorumBis, mas deixou o gramado campeão graças ao empate sem gols entre Internacional e Corinthians, no Beira-Rio. Curiosamente, o técnico rubro-negro era Rogério Ceni, tantas vezes vencedor no estádio, antigamente chamado de Morumbi, pelo adversário.

Fora do eixo Rio-São Paulo, o único troféu levantado longe de casa aconteceu em 1982. Após dois empates contra o Grêmio nas primeiras partidas da decisão, o time liderado por Zico viajou até Porto Alegre e venceu o jogo desempate por 1 a 0 no Estádio Olímpico, com gol de Nunes.

Hegemonia no Maracanã

Em todas as outras sete oportunidades, o Rio de Janeiro foi o palco da festa — seis delas diretamente dentro do Maracanã. Foi no mais emblemático dos estádios brasileiros que o Flamengo inaugurou sua galeria nacional em 1980 (3 a 2 sobre o Atlético-MG), conquistou o tricampeonato em 1983 (3 a 0 sobre o Santos) e levantou a Copa União de 1987* (1 a 0 sobre o Internacional).

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O cenário se repetiu no empate por 2 a 2 com o Botafogo na decisão de 1992, na histórica virada por 2 a 1 sobre o Grêmio na rodada final de 2009 — que encerrou um jejum de 17 anos — e na vitória por 1 a 0 diante do Ceará, pela 37ª rodada de 2025, quando a equipe assegurou o troféu com antecedência diante de sua torcida.

A exceção carioca fora do estádio ocorreu em 2019. Menos de 24 horas após derrotar o River Plate na final da Copa Libertadores, em Lima, o elenco desembarcou no Rio de Janeiro e comemorou o heptacampeonato brasileiro em cima de um trio elétrico na Avenida Presidente Vargas, confirmado matematicamente após a derrota do Palmeiras para o Grêmio, em São Paulo.

Todos os palcos das conquistas brasileiras do Flamengo

1980 – Rio de Janeiro (Maracanã): Flamengo 3 x 2 Atlético-MG (final)

– Rio de Janeiro (Maracanã): Flamengo 3 x 2 Atlético-MG (final) 1982 – Porto Alegre (Olímpico): Grêmio 0 x 1 Flamengo (jogo desempate da final)

– Porto Alegre (Olímpico): Grêmio 0 x 1 Flamengo (jogo desempate da final) 1983 – Rio de Janeiro (Maracanã): Flamengo 3 x 0 Santos (final)

– Rio de Janeiro (Maracanã): Flamengo 3 x 0 Santos (final) 1987 – Rio de Janeiro (Maracanã): Flamengo 1 x 0 Internacional (final da Copa União)

– Rio de Janeiro (Maracanã): Flamengo 1 x 0 Internacional (final da Copa União) 1992 – Rio de Janeiro (Maracanã): Botafogo 2 x 2 Flamengo (jogo de volta da final)

– Rio de Janeiro (Maracanã): Botafogo 2 x 2 Flamengo (jogo de volta da final) 2009 – Rio de Janeiro (Maracanã): Flamengo 2 x 1 Grêmio (38ª rodada)

– Rio de Janeiro (Maracanã): Flamengo 2 x 1 Grêmio (38ª rodada) 2019 – (sem jogar): título confirmado após derrota do Palmeiras para o Grêmio

– (sem jogar): título confirmado após derrota do Palmeiras para o Grêmio 2020 – São Paulo (Morumbi): São Paulo 2 x 1 Flamengo (38ª rodada, beneficiado pelo empate entre Internacional e Corinthians)

– São Paulo (Morumbi): São Paulo 2 x 1 Flamengo (38ª rodada, beneficiado pelo empate entre Internacional e Corinthians) 2025 – Rio de Janeiro (Maracanã): Flamengo 1 x 0 Ceará (37ª rodada)

*PLACAR considera tanto Flamengo, campeão do Módulo Verde da Copa União (considerada a primeira divisão), como o Sport, campeão do Módulo Amarelo, como campeões brasileiros de 1987

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