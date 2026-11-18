O Flamengo deu um passo fundamental na busca pela taça do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, 18, no Maracanã, a equipe carioca superou o Athletico-PR de virada por 2 a 1, em partida válida pela 35ª rodada da competição. O triunfo ganha contornos decisivos graças ao tropeço do vice-líder Palmeiras, permitindo que os mandantes abram uma vantagem confortável e decisiva na reta final do torneio.

Golaço do meio de campo e resposta imediata

Apoiado por mais de 68 mil torcedores, o Flamengo iniciou o confronto tentando impor seu ritmo, mas esbarrou na estratégia defensiva dos visitantes. Aos 11 minutos, o Athletico-PR surpreendeu o Maracanã com uma pintura: após receber passe de Bruno Zapelli, Kerwin Vargas arriscou um chute de antes do meio de campo e encobriu o goleiro Agustín Rossi, abrindo o placar.

A desvantagem não abalou os donos da casa, que responderam rapidamente. Aos 13 minutos, Samuel Lino acertou o travessão de Mycael. A pressão surtiu efeito aos 17, quando Erick Pulgar alçou a bola na área, Vargas tentou cortar de cabeça e a sobra ficou para Jorge Carrascal, que emendou um lindo chute de primeira para empatar o duelo.

Pênalti garante a virada carioca

Com o empate, o time comandado por Leonardo Jardim manteve a marcação alta e encurralou o adversário. Aos 25 minutos, Pedro foi puxado pela camisa por Aguirre dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti. Jorginho foi para a cobrança aos 27, bateu com categoria no canto direito e decretou a virada rubro-negra.

A partir daí, o Flamengo passou a administrar a posse de bola, terminando a partida com 65% de controle e trocando mais de 700 passes. O Athletico-PR, com dificuldades na transição, pouco ameaçou até o intervalo. O ponto negativo para os mandantes na primeira etapa foi o cartão amarelo recebido por Pulgar, que o tira do próximo compromisso.

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Susto anulado e festa nas arquibancadas

No segundo tempo, o Athletico-PR adotou uma postura mais ofensiva. Aos 16 minutos da etapa complementar, Kerwin Vargas chegou a balançar as redes novamente após ser lançado livre, mas o VAR confirmou impedimento na jogada e anulou o lance. O susto fez o Flamengo redobrar a atenção, enquanto a torcida comemorava os gols do Cruzeiro sobre o Palmeiras, informados durante a partida.

Na reta final, os paranaenses tentaram o empate na bola parada. Aos 29 minutos, Lucas Esquivel cobrou falta colocada e exigiu grande defesa de Rossi, que voou no ângulo para espalmar. O Flamengo também perdeu o zagueiro Léo Pereira para a próxima rodada, punido com cartão amarelo por falta no meio de campo.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Flamengo se consolida na 1ª colocação com 79 pontos, engatando sua quinta vitória consecutiva no Brasileirão e garantindo matematicamente, no mínimo, uma vaga na Libertadores. Já o Athletico-PR, que já tem vaga garantida ao menos na Sul-Americana, permanece no 5º lugar com 54 pontos e amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição, somando quatro derrotas e um empate.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, 21, quando visita o Palmeiras em um confronto direto que pode definir o campeonato. O Athletico-PR joga no domingo, 22, recebendo o Remo, também pela Série A.

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