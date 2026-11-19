Após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, no Maracanã, o atacante Samuel Lino adotou discurso de sobriedade para a reta final do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o grupo mantém os pés no chão pelo fato de a conquista nacional ainda não estar matematicamente sacramentada.

“Se a gente não está concentrado no nosso jogo, o resultado de lá não importa absolutamente nada. A gente tem que estar focado aqui. A gente sabia que tinha saído o do gol do Cruzeiro. Então, a gente se manteve focado nos 90 minutos pela vitória aqui. O mais importante foi o agora, e agora o mais importante vai ser o Palmeiras”, afirmou o atacante.

Com a vantagem construída na liderança da Série A, a equipe carioca se prepara para encarar o Palmeiras fora de casa. O Rubro-Negro necessita de apenas um empate no confronto direto para assegurar a taça de maneira antecipada.

Samuel Lino também falou sobre a possibilidade de ser campeão fora de casa, no Nubank Parque.

“Seria especial ser campeão pelo Flamengo. Esse é o especial, não tem local. O especial de verdade seria ser campeão dentro do Maracanã, com a nossa torcida. Mas vamos buscar esse título lá, porque o Flamengo só pensa em vitória e foi para isso que o Flamengo nasceu”, completou.