Herói da vitória do Santos contra Coritiba, na noite da última da última quarta-feira, 19, Gabigol chegou aos 26 gols em uma ótima temporada pelo Peixe. O atacante viveu um 2025 aquém pelo Cruzeiro, mas reencontrou na Vila Belmiro a boa forma e empatou com Zico na artilharia histórica do Brasileirão.

No Flamengo, os primeiros anos de Gabigol foram goleadores, marcando em momentos decisivos, como nas finais da Copa Libertadores de 2019 e 2022. Após 2022, no entanto, as médias do atacante, que chegaram a ser de mais de uma participação por jogo, começaram a cair.

Em 2023, o atacante marcou 20 vezes em 56 partidas, em um ano amargo para o Flamengo, que não conquistou nenhuma taça e terminou vice do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil, da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.

Já em 2024, o atacante viveu o seu ano mais turbulento com as cores rubro-negras. Suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping, problemas com Tite e uma polêmica foto vazada com a camisa do Corinthians indicavam um fim de ciclo entre Gabigol e Flamengo.

Os gols contra o Atlético-MG, na final da Copa do Brasil, foram a última dança do atacante no Rio de Janeiro, que marcou apenas 8 vezes naquela temporada. A temporada seguinte no Cruzeiro foi também foi decepcionante, com 13 gols em 49 partidas. O ano ruim ficou marcado pelo pênalti perdido nas semifinais da Copa do Brasil, que eliminou o Cabuloso diante do Corinthians.

O empréstimo para o Santos, clube formador de Gabigol, foi essencial para recuperar o atacante. São 36 participações para gol em 50 partidas, o que coloca a média do atacante próxima a de suas três primeiras temporadas pelo Flamengo.

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Números de Gabigol desde 2019

2026 (Santos) – 26 gols e 10 assistências, em 50 partidas

2025 (Cruzeiro) – 13 gols e 4 assistências, em 49 partidas

2024 (Flamengo) – 8 gols e 1 assistência, em 38 partidas

2023 (Flamengo) – 20 gols e 4 assistências, em 56 partidas

2022 (Flamengo) – 29 gols e 5 assistências, em 63 partidas

2021 (Flamengo) – 31 gols e 10 assistências, em 40 partidas

2020 (Flamengo) – 19 gols e 6 assistências, em 31 partidas

19 gols e 6 assistências, em 31 partidas 2019 (Flamengo) – 36 gols e 9 assistências, em 45 partidas

Pariticipações para gol em cada temporada