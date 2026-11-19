O Flamengo construiu um cenário favorável na reta final do Campeonato Brasileiro de 2026. Ao vencer o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, no Maracanã, pela 35ª rodada, o clube carioca aproveitou a derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro para abrir seis pontos de vantagem na liderança. O técnico Leonardo Jardim admitiu a vantagem em cima do rival na briga pelo título.

O técnico do rubro-negro citou a ambição do Flamengo na competição e afirmou que o objetivo é garantir os três pontos diante do Palmeiras no fim de semana, em jogo que acontece no Nubank Parque, no sábado, 21.

“Com certeza a expectativa é grande. Um confronto entre dois times que dominaram o campeonato este ano, o campeonato foi dominado por esses dois times. Com certeza que o Flamengo tem uma vantagem. Mas no futebol não existem vantagens, no futebol existe a realidade. Nós precisamos fazer mais três pontos nesta sequência de três jogos, com certeza que queremos ir à casa do adversário e conseguir um resultado que nos permita ganhar o campeonato, mas sabemos que o adversário também o vai fazer. Vai ser um jogo competitivo entre os dois times, em que as duas equipes vão ter ambição. E nós também temos a nossa ambição de ter um resultado positivo lá”, destacou.

O que o Flamengo precisa para ser campeão

Com 79 pontos contra 73 do adversário paulista, a equipe rubro-negra depende apenas de um empate no confronto direto da próxima rodada para assegurar matematicamente o título antecipado da competição nacional.

Na sequência, o Flamengo ainda enfrenta o Coritiba, fora de casa, e termina a competição contra a Chapecoense, no Marcanã. Se garantir matematicamente o título diante do Palmeiras, o rubro-negro deve receber o troféu do Brasileirão na última rodada, diante do time catarinense.

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Jardim elogia jogadores na virada sobre o Athletico-PR

Leonardo Jardim destacou a importância de Pedro para o elenco do Flamengo e analisou que o camisa 9 contribui não só com gols, mas também para o esquema tático do rubro-negro.

“O Pedro é um jogador que tem contribuído com gols, é o vice-artilheiro neste momento. Mas também participa da construção das jogadas e tem um papel importante. É extremamente evoluído no trabalho de pivô. Quando fazíamos menos gols, já dizia que a função dele não se resume a marcar”, disse.

Sobre o gol sofrido do Athletico-PR, após Vargas acertar um chute de antes do meio-campo, Jardim afirmou que o goleiro Rossi poderia “ter feito melhor”, mas deu os méritos para o jogador do time paranaense.

“Sobre o Rossi, já falamos disso. Para jogar com os pés, o goleiro não pode ficar dentro do gol. Precisa estar em uma linha mais alta. Se eles estão em linha alta, o goleiro pode ficar no gol, mas, como jogamos com uma linha alta, ele precisa ter esse posicionamento. Poderia ter se recuperado mais rápido, mas temos que dar mérito ao jogador pelo gol que fez”, disse.

Quais são os desfalques rubro-negros para a decisão?

Para a partida decisiva no Nubank Parque, o comandante português terá duas baixas confirmadas por suspensão automática após o acúmulo do terceiro cartão amarelo:

Léo Pereira: o zagueiro titular cumpre suspensão e fica fora da zaga;

o zagueiro titular cumpre suspensão e fica fora da zaga; Erick Pulgar: o volante também está suspenso e não atua no meio-campo.

Leonardo Jardim explicou alterações que pode fazer para o jogo contra o Palmeiras, que inclui a entrada de Lucas Paquetá novamente no time titular. “O Paquetá teve uma integração nos últimos dias e não o coloquei hoje porque, até o jogo de sábado, temos mais três dias. Isso vai me permitir fazer uma gestão de quem vai jogar ali. Pode ser o Evertton, o Paquetá ou o Saúl. Vamos ver. Temos opções ali e atrás também, como Danilo e Vitão. Vamos ouvir os outros para saber como estão e avaliar de forma séria. Foi algo que disse aos jogadores: cada time tem um estilo de jogo, mas temos que dar a vida. Pode ser o jogo do título e, para isso, precisamos dar a vida, nem que tenhamos que sangrar”, analisou.