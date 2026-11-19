O técnico Abel Ferreira indicou que o Palmeiras deve direcionar suas forças para as decisões das copas da reta final da temporada. A mudança de planos foi feita após a derrota por 2 a 1, de virada, para o Cruzeiro no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o revés, a equipe alviverde pode perder o título do Brasileirão já neste fim de semana, contra o Flamengo.

O rubro-negro, que tem 79 pontos após vencer o Athletico-PR no Maracanã, precisa de apenas um empate contra o Palmeiras no Nubank Parque, em duelo neste sábado, 21. O alviverde manteve-se com 73 pontos na tabela de classificação.

Abel Ferreira faz mistério sobre escalação

Em entrevista coletiva concedida após o apito final em Belo Horizonte, Abel Ferreira evitou cravar que o Palmeiras vai a campo no fim semana com força máxima diante do Flamengo. O treinador afirmou que o objetivo é "fazer o melhor para o Palmeiras".

“Acho que estou há tempo suficiente no Palmeiras para a torcida entender que tudo faço é para o bem do Palmeiras. Portanto, qualquer que seja minha decisão será sempre a pensar no que é o melhor para o Palmeiras”, disse.

A definição de quem vai a campo tem relação direta com o planejamento de Abel sobre a preservação de jogadores para as finais da Libertadores, Copa do Brasil e uma possível classificação ao Intercontinental. O treinador ainda criticou a sequência pesada do calendário e alfinetou as federações que organizam as competições.

“Qualquer decisão é pensando nisso. O único brasileiro que pode representar o Brasil internacionalmente não tem condições. Não sei se a responsabilidade é do meu clube ou de quem organiza a competição. Só temos três dias para preparar a final da Libertadores e, na sequência, temos outra final e com possibilidade de jogar do outro lado do mundo dois dias depois”, disse.