O Palmeiras atualizou a situação clínica do atacante Paulinho e comunicou que o atleta segue sem prazo definido para voltar a atuar. O jogador sofreu uma contusão em 21 de outubro, em partida contra o Fluminense pela semifinal da Libertadores, e continua sob cuidados médicos intensivos.

“O atacante Paulinho segue em recuperação do trauma sofrido contra o Fluminense, pela semifinal da Conmebol Libertadores. Embora os exames de imagem iniciais tenham descartado fratura na região operada, avaliações complementares realizadas nas semanas seguintes constataram inflamações persistentes nos tecidos musculares e ósseos”, informou o Palmeiras, em nota oficial.

Para tratar o quadro clínico e acelerar a recuperação, o jogador cumpre rotina em tempo integral nas instalações alviverdes. “Por essa razão, o atleta se mantém em reabilitação junto ao NSP (Núcleo de Saúde e Performance), onde fará tratamento diário em dois períodos até estar em condições de retornar aos treinamentos”, completou.

Sem estipular data para a volta aos gramados, os profissionais de saúde monitoram a evolução do quadro no dia a dia. A prioridade estabelecida pelo clube é assegurar a plena cicatrização das inflamações persistentes antes de liberar o camisa 10 para atividades com o restante do elenco.