O Palmeiras acertou as renovações contratuais do lateral-direito Agustín Giay e do meia-atacante Mauricio. Conforme apuração divulgada pelo ge, Giay estendeu seu vínculo com o clube alviverde até o final de 2031, enquanto Mauricio firmou novo acordo válido até dezembro de 2030. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal ge.

Giay e Mauricio vivem grande fase no Palmeiras

Giay vive período de afirmação sob a direção do técnico Abel Ferreira, alcançando convocações recentes para a seleção argentina. Adquirido em 2024 por 7,5 milhões de dólares, cerca de R$ 40,7 milhões na época, o lateral acumula 105 partidas, com quatro gols e uma assistência. O novo contrato busca conter sondagens externas, após o atleta receber consultas de agremiações do futebol italiano, como o Napoli.

Mauricio também consolidou papel relevante na estrutura ofensiva da equipe ao longo da temporada de 2026, somando 15 gols anotados. O rendimento em campo rendeu ao jogador convocações para a seleção paraguaia, incluindo a Copa do Mundo de 2026, em que o Paraguai chegou até as oitavas de final.

O novo acordo com Mauricio reforça a postura da diretoria em valorizar atletas determinantes e prevenir investidas na janela de transferências com antecedência.

Planejamento para outras peças do elenco

A diretoria alviverde mantém reuniões para antecipar a extensão contratual de outros jogadores considerados fundamentais. Entre eles está o meio-campista Lucas Evangelista, que possui vínculo vigente até 31 de dezembro de 2027, com negociações preliminares em andamento para prorrogar sua permanência na Academia de Futebol.

Não há informações se o Palmeiras anunciará as renovações antes do fim da temporada. O clube vive fase decisiva no Brasileirão, ainda com chances de título, além das decisões de Copa do Brasil e Libertadores.