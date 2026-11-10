O Palmeiras iniciou os movimentos de bastidores para avaliar a reintegração de Raphael Veiga ao elenco a partir de janeiro do próximo ano. Emprestado ao América do México até o término de dezembro de 2026, o meio-campista de 31 anos dificilmente terá sua opção de compra exercida pela diretoria mexicana, que considera os valores estipulados inviáveis para os padrões de sua folha salarial. O cenário abriu caminho para a cúpula alviverde admitir publicamente o interesse no retorno do atleta, ainda que mantenha foco prioritário nas decisões que encerram a atual temporada.
Recuo mexicano e alinhamento com a diretoria
A possibilidade de reincorporação ganhou força após a cúpula do América sinalizar que o valor de 6,5 milhões de dólares (cerca de R$ 34 milhões na cotação da cessão), fixado em contrato para a aquisição definitiva, não será exercido. O próprio presidente da agremiação da Cidade do México, Santiago Baños, indicou que os vencimentos e o custo da operação inviabilizam a permanência do brasileiro no país.
Atento à movimentação, o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, confirmou o desejo mútuo de reaproveitamento, ressaltando o respeito aos prazos e ao calendário: “O Veiga tem uma situação em que talvez ele encerre o contrato lá. É um jogador que a gente tem muito interesse também, e ele tem interesse no Palmeiras. Mas, neste momento, nosso foco está nos três campeonatos em que a gente está vivo.”
Com vínculo formal com o clube paulista até dezembro de 2028, o meia voltará automaticamente a compor a folha e o planejamento palestrino caso a recusa da cláusula se confirme formalmente nas próximas semanas.
Tratamento na Academia e marcas de um ídolo
Enquanto o desfecho burocrático se aproxima, o armador cumpre sua reabilitação física em São Paulo. Após ser submetido a uma cirurgia no ombro esquerdo, Veiga utiliza a estrutura e os profissionais do Centro de Excelência da Academia de Futebol para acelerar seu retorno aos gramados. Se recuperar o condicionamento antes do encerramento oficial do ano esportivo, ele viajará ao México apenas para cumprir os compromissos protocolares do fim do empréstimo.
A ligação entre o camisa 23 e o clube também é marcada pelo simbolismo. Antes de embarcar para a América do Norte em janeiro, o atleta guardou um bilhete dobrado dentro de seu armário pessoal no centro de treinamento, com a promessa interna de que o papel só seria reaberto em uma eventual volta ao time. Maior artilheiro alviverde no século XXI, o meia acumula 108 gols, 53 assistências e 12 troféus em 384 partidas, histórico que reforça o peso de seu retorno enquanto o time de Abel Ferreira divide atenções entre o topo do Brasileirão e as finais da Libertadores e da Copa do Brasil.