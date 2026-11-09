O Palmeiras garantiu sua vaga na decisão da Copa do Brasil ao superar o Vasco neste domingo, 8, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, a equipe paulista foi superada por 2 a 1 no tempo regulamentar, mas venceu a disputa de pênaltis por 5 a 4.

O avanço à grande decisão assegura ao Alviverde uma cota mínima de R$ 34 milhões, quantia destinada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao vice-campeão. Ao somar esse valor aos R$ 18 milhões obtidos nas fases anteriores do torneio, a campanha palmeirense atinge um total acumulado de pelo menos R$ 52 milhões em premiações financeiras.

Qual é o valor em caso de título contra o Grêmio?

Na decisão, o time treinado por Abel Ferreira enfrentará o Grêmio. O confronto único que define a taça está agendado para o dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Em caso de conquista do troféu, a premiação final alcançará R$ 78 milhões pagos ao vencedor. Com essa soma adicionada aos valores recolhidos nas fases precedentes, o montante bruto arrecadado pelo Palmeiras na competição pode chegar a R$ 96 milhões.