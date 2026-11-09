Carlos Miguel foi o herói do Palmeiras na disputa de pênaltis contra o Vasco, pegando duas cobranças e colocando o Verdão na final da Copa do Brasil. Com 2,04 m de altura, o goleiro é o jogador mais alto do Brasileirão, superando os gigantes Cássio, do Cruzeiro, e Hugo Souza, do Corinthians.
Na história do esporte, o arqueiro do Verdão aparece como o 10º mais alto, segundo o portal Ki Defesa. O primeiro lugar fica com Simon Bloch Jørgensen, que disputou com seus 2,10 m de altura divisões inferiores na Inglaterra e Dinamarca.
Entre os principais nomes da posição no futebol mundial, Carlos Miguel supera diversas lendas, como Thibaut Courtois, Manuel Neuer, Gianluigi Buffon e Dida.
Confira abaixo a altura de outros goleiros:
- Thibaut Courtois (Bélgica) – 2,01 m
- Gianluigi Donnarumma (Itália) – 1,96 m
- Petr Čech (República Tcheca) – 1,96 m
- Emiliano Martínez (Argentina) – 1,95 m
- Yassine Bounou (Marrocos) – 1,95 m
- Dida (Brasil) – 1,95 m
- Manuel Neuer (Alemanha) – 1,93 m
- Alisson Becker (Brasil) – 1,93 m
- Marcos (Brasil) – 1,93 m
- Gianluigi Buffon (Itália) – 1,92 m
- David de Gea (Espanha) – 1,92 m
- Mike Maignan (França) – 1,91 m
- Jan Oblak (Eslovênia) – 1,88 m
- Ederson (Brasil) – 1,88 m
- Hugo Lloris (França) – 1,88 m
- Rogério Ceni (Brasil) – 1,88 m
- Marc-André ter Stegen (Alemanha) – 1,87 m
- Keylor Navas (Costa Rica) – 1,85 m
- Iker Casillas (Espanha) – 1,82 m