Carlos Miguel foi o herói do Palmeiras na disputa de pênaltis contra o Vasco, pegando duas cobranças e colocando o Verdão na final da Copa do Brasil. Com 2,04 m de altura, o goleiro é o jogador mais alto do Brasileirão, superando os gigantes Cássio, do Cruzeiro, e Hugo Souza, do Corinthians.

Na história do esporte, o arqueiro do Verdão aparece como o 10º mais alto, segundo o portal Ki Defesa. O primeiro lugar fica com Simon Bloch Jørgensen, que disputou com seus 2,10 m de altura divisões inferiores na Inglaterra e Dinamarca.

Entre os principais nomes da posição no futebol mundial, Carlos Miguel supera diversas lendas, como Thibaut Courtois, Manuel Neuer, Gianluigi Buffon e Dida.

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Confira abaixo a altura de outros goleiros:

  • Thibaut Courtois (Bélgica) – 2,01 m
  • Gianluigi Donnarumma (Itália) – 1,96 m
  • Petr Čech (República Tcheca) – 1,96 m
  • Emiliano Martínez (Argentina) – 1,95 m
  • Yassine Bounou (Marrocos) – 1,95 m
  • Dida (Brasil) – 1,95 m
  • Manuel Neuer (Alemanha) – 1,93 m
  • Alisson Becker (Brasil) – 1,93 m
  • Marcos (Brasil) – 1,93 m
  • Gianluigi Buffon (Itália) – 1,92 m
  • David de Gea (Espanha) – 1,92 m
  • Mike Maignan (França) – 1,91 m
  • Jan Oblak (Eslovênia) – 1,88 m
  • Ederson (Brasil) – 1,88 m
  • Hugo Lloris (França) – 1,88 m
  • Rogério Ceni (Brasil) – 1,88 m
  • Marc-André ter Stegen (Alemanha) – 1,87 m
  • Keylor Navas (Costa Rica) – 1,85 m
  • Iker Casillas (Espanha) – 1,82 m